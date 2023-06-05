سجن وغرامة 50 ألف ريال.. عقوبة المعتمرين المخالفين لموعد مغادرة السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

حذر حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، المعتمرين من خارج المملكة، من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة.

وأوضح حجازي لمصراوي، أن الإدارة العامة للجوازات السعودية، حذرت للقادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة.

وأشار عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المقدسة سيكون يوم 29 من ذي القعدة 1444 هجرية.

وشددت الجوازات السعودية، على عدم البقاء داخل المملكة بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف؛ تجنباً للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.

واستعرض حجازي، عقوبات المتخلفين عن العودة؛ على النحو التالي:

- غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

- السجن والترحيل خارج الأراضي السعودية.

- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

وعلى الصعيد المصري، أعلنت غرفة شركات السياحة، إنشاء "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

ووضعت الغرفة، عدداً من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم، موضحة أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.