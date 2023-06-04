رئيس الشيوخ يتسلم وسام الصداقة من نظيره الكازاخي



(مصراوي):

سلّم الدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ بكازاخستان، وسام الصداقة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تنفيذا لقرار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تقديرا لمصر ولدور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في دعم أواصر التعاون المصري -الكازاخي على مختلف الأصعدة.

جاء تسليم وسام الصداقة اليوم الأحد على هامش، افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد انتهاء التجديدات بمنحة من دولة كازاخستان.

يذكر أن وسام الصداقة، الذي تم إهداءه للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ من أعلى الأوسمة فى دولة كازاخستان.