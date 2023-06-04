الحج 2023.. موعد وأوراق استرداد مبلغ جدية الحجز من بنك مصر

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غرفة شركات السياحة، موعد رد جدية الحجز السياحي لغير الفائزين بقرعة السياحة لعام 1444/2023، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ المسدد عند الحجز.

وبحسب خطاب موجه للشركات السياحية العاملة في موسم الحج: يمكن للمتقدمين للحج ولم يحالفهم التوفيق في الفوز بفرصة حج في قرعة الحج السياحي هذا العام 1444هـ، التوجه إلى فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية لاسترداد مبالغ جدية الحجز.

وطالبت الغرفة، المواطنين الذين لم يحالفهم الفوز بالقرعة، بضرورة اصطحاب أصل بطاقة الرقمي القومي عند التوجه للبنك، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2023/6/7.

وجاءت جدية الحجز بقيمة:

- مبلغ وقدره (40,000 جنيه) لمستوى خمس نجوم.

- مبلغ وقدره (20,000 جنيه) للمستوى الاقتصادي.

-مبلغ وقدره (20,000 جنيه) للمستوى البري.

جاء ذلك في الكتاب الدوري رقم (132) لسنة 2023، وإلحاقاً للكتاب الدوري رقم 105 لسنة 2023 بتاريخ 2023/5/12.

ومن المقرر، أن تبدأ شركة مصر للطيران، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، أجرت يوم 30 أبريل الماضي، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023 م، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية.

وتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.