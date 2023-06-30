إنجازات 9 سنوات.. وزير الزراعة: 7.7 مليار جنيه لتمويل مشروع البتلو حتى الآن
كتب- مصراوي:
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو وإجمالي المبالغ التي تم توفيرها لدعم المشروع والمربين حتى الآن.
وقال القصير، في بيان، الجمعة، إنه بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو حتى الآن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالي أكثر من 42 ألف مستفيد.
ويستهدف المشروع دعم تربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصري وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
سوق مصراوى
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بطريقة آمنة دون مبيدات حشرية؟تفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أسهل طريقة لكيك الكريم كراميل البارد بدون فرنتفاصيل
-
أحدث صيحات من الستائر لتجديد منزلك بأسعار تبدأ من 140 جنيهاتفاصيل
-
لماذا يحتاج كل بيت الإير فراير؟ مميزاتها وأفضل أنواعها بخصومات تصلتفاصيل
-
لتجربة تنظيف منزلية سهلة وممتعة.. أفضل الأدوات بأسعار تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: