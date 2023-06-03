بحضور 187 دولة.. وزير العمل يرأس وفد "مصر الثلاثي" في مؤتمر العمل الدولي بجنيف



كتب- يوسف عفيفي:

يرأس حسن شحاتة، وزير العمل" القوى العاملة سابقا" وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة -أصحاب عمل- عمال "، المشارك في فعاليات الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 لـ16 يونيو 2023، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.

ويتحدث الوفد المصري مع الوفود المشاركة عن السياسات المصرية في قضايا العمل وخطط الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل وتخدم التنمية، وأيضا عن برنامج التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج، كما سيلتقي الوزير بعدد من رؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية.

ويشارك وزير العمل في اجتماع المجموعة العربية المنعقد غدا الأحد، للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم السبت، يتضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي مناقشة بعض بنود منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين وجنوب لبنان وجولان سوريا، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع،وموضوعات أخرى.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية:

- البند الأول: تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

- البند الثاني: مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى.

- البند الثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

- البند الرابع: التلمذة الصناعية.

- البند الخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية "حماية العمال".

- البند السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع.

- البند السابع: إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب 4 اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية.

- البند الثامن: اتفاقية وتوصية مقترحات بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراجا نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

- البند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.