أجواء معتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم أول أيام العيد

ضبط 73 ثعبانًا مع مصري قادم من عمان

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أول أيام العيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على كافة الأنحاء، في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على أنحاء البلاد ليلا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.