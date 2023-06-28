تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الأربعاء 28 يونيو إلى الاثنين 3 يوليو.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
الأربعاء 28 يونيو
شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات.
من الخميس 29 يونيو إلى الاثنين 3 يوليو
نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات.
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