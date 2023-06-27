لماذا يزيد الإحساس بحرارة الطقس اليوم؟ الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

يشهد نهار اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدلًا خلال ساعات الليل.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23، والسواحل الشمالية الغربية 30 و33 و22، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 31 و34 و22.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 و40 و29 وشمال الصعيد 37 و39 و24 وجنوب سيناء 41 و42 و28.

وقدَّمت الهيئة عدَّة نصائح للمواطنين لاتباعها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، وأبرزها ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

ونصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا، مع الإكثار من تناول المياه والوسائل على مدار اليوم.

وأشارت إلى ضرورة قيادات السيارات بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًّا.

وأوضحت أن الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة البحرية كافة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومجن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

اقرأ أيضًا

لتقليل استهلاك الكهرباء.. 6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه

"بجانب اللحوم".. "الزراعة" تطرح منتجات غذائية بأسعار مُخفضة تعرف عليها

مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتعرض لحادث سير