محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك



كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة، الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، والأنبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، والأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين بالجيزة، والوفود المرافقة لهم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب "راشد"، عن مدى سعادته لتلك الزيارات مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين ومؤكدا على الدور الفعال الذي تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصرى في حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبهم قدم الحضور التهنئة لمحافظ الحيزة وأهالى المحافظة وجموع الشعب المصرى بتلك المناسبة معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والإستقرار والرخاء لمصر وأهلها.