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الرئيس السيسي يوقع قانونًا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2021-2022"

02:19 م الإثنين 26 يونيو 2023
الرئيس السيسي يوقع قانونًا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2021-2022"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 32 لسنة 2023 بربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ اثنين تريليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليارا وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعين جنيها.

كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وثلاثمائة وتسعة وستين مليارا وخمسة وسبعين مليونا ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين جنيها.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.​

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