محافظ الجيزة: رفع كفاءة المجازر وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى



الجيزة- أ ش أ:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة؛ لاستيعاب أعداد الأضاحي خلال أيام العيد.

وأكد "راشد" في بيان ضرورة رفع كفاءة المجازر لتمكينها من العمل بالطاقة القصوى لها خلال أيام العيد، وتشكيل لجان للمرور الدوري؛ لمتابعة سير العمل بمختلف مجازر المحافظة وسرعة التعامل مع أي طارئ والتي سيتم إتاحتها بالمجان بـ23 مجزرًا.

وقال إنه على المضحي اصطحاب الجزار الخاص به للتسهيل على المواطنين ولمنع الذبح بالطريق العام؛ حفاظًا على البيئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ لمراقبة الأسواق والحفاظ على مستوى النظافة بمختلف القطاعات.

من جانبه..قال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة الدكتور علاء عبدالعال إنه تم إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر وإنهاء أعمال الصيانة الطارئة لها وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات، بجانب أدوات النظافة والمطهرات.

وأضاف أنه من المقرر الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر ورصد المخالفات بالشوارع بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأوضح أن إدارة التفتيش على اللحوم انتهت من خطط الانتشار خلال العيد وتوفير نوبتجيات العمل للمتابعة الدورية، وتنفيذ الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة بمديرية الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات على محال الجزارة والأسواق ومنافذ البيع والشوادر وأماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية؛ لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.