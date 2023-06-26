جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد وأرقام عمارات سكن مصر الجاهزة للتسليم
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز القاهرة الجديدة، مواعيد تسليم أول دفعة من مشروع "سكن مصر" في منطقة أرض المعارض بالمنطقة الاولى.
وقال الجهاز إنه سيتم تسليم 672 وحدة سكنية ضمن مسلسل رقم (3-4-5)، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/7/23
وأكد الجهاز، أن مشروع سكن مصر يقع على طريق العين السخنة القديم ومحور العبور وبالقرب من الطريق الاوسطي، وأيضا يتميز المشروع بارتفاع منسوبه عن جميع المواقع والمشاريع المحيطة بما فيها مشروع جنة.
وتفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي ومسؤولو الجهاز وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية، مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة معدل تنفيذ المشروع وتفقد الخدمات بالمشروع قبل تسليمها للحاجزين.
وأكد الجهاز أنه على العميل التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر " 2 شارع عباس العقاد"، وذلك لإنهـء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطـــاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
وجاءت جدول التسليمات على النحو التالي:
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