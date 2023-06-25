حدث في 8 ساعات| إطلاق حملة 100 يوم صحة.. وإجراء عاجل بشأن امتحان الكيمياء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، كما أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حملة "100 يوم صحة" وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية -فيديو

صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

ويأتي استقبال رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية اليوم على هامش زيارته إلى مصر التي بدأها أمس السبت لمدة يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رئيس الوزراء يطلق حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل قليل، حملة "100 يوم صحة" وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحملة "100 يوم صحة"، تشمل جميع محافظات الجمهورية وضمن مبادرة "100 مليون صحة"، وتستمر حتى شهر أكتوبر القادم.

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تصل لـ42 درجة.. الأرصاد تكشف سبب زيادة الإحساس بالحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال اليوم الأحد، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

وأوضحت أن اليوم الأحد، نشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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بعد بكاء الطلاب.. إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

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250 أتوبيسا.. تخصيص 25 خط نقل عام لخدمة الحدائق بالقاهرة في العيد

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، هيئة النقل العام، بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بجميع جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها.

كما كلف المحافظ، غرفة العمليات المركزية بالهيئة، بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الحاجة لتحويل خطوط السير.

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لماذا تصوم الأضحية 48 ساعة؟.. مفاجآت بشأن الذبح وتخزين اللحوم الخاطئ

قال الدكتور نبيل ياسين، رئيس قسم الرقابة على الأغذية الأسبق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وخبير صحة الغذاء بوزارة الدفاع، إن الأضحية هي ما يُذبح من الإبل والأبقار والجاموس والغنم والماعز تقربًا إلى الله تعالى في يوم النحر، يوم العيد الأكبر، وخلال أيام التشريق الثلاثة.

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الإعلان عن مئات الوظائف الحكومية قريبا.. تفاصيل ومواعيد التقديم لشغل فرص العمل الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا تلقاه من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

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قطارات العيد الإضافية 2023.. ننشر جدول مواعيد السفر

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات العيد الإضافية لاستيعاب أعداد الركاب المتزايد للسفر سواء قبل أو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبدأ تشغيل قطارات العيد الإضافية اعتبارا من يوم 22 يونيو الجاري ويستمر جدول التشغيل حتى يوم 8 يوليو القادم على جميع الخطوط.

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