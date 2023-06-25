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وزيرة التخطيط: تحويل مبنى وزارة الداخلية إلى جامعة وفندقين

03:53 م الأحد 25 يونيو 2023
وزيرة التخطيط: تحويل مبنى وزارة الداخلية إلى جامعة وفندقين

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تتم في الوقت الحالي أعمال حصر جميع المقار الحكومية القديمة لتحديد المساحات الكاملة لها وبحص أفضل طرق استثمارها.

وقالت هالة السعيد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: في مباني كتير جدا، ومخطط بيتعمل لبعض أجزاء وسط البلد، مثلا مقر وزارة الداخلية في لاظوغلي تسلمناه من الوزارة منذ عام وتم إجراء دراسات بالفعل لتحويله إلى جامعة محترفة مهنية زي جامعة اسلسكا وغيرها.

وأضافت وزيرة التخطيط: مبنى زي ده داخل في نظام شراكة الدولة داخلة بالأرض والمستثمر بالفلوس وباخد حصة من العوائد وسيتم إقامة فندق 3 نجوم وآخر 4 نجوم.

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هالة السعيد وزارة الداخلية وزيرة التخطيط

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