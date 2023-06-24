رئيس وزراء الهند يصل القاهرة في زيارة رسمية
كتب - محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، قادما فى زيارة رسمية لمدة يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ، وكذلك التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يبحث مودي مع المسئولين سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات .
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: إن رئيس وزراء الهند والوفد المرافق له وصلوا على طائرة خاصة ، وتم انهاء اجراءات وصولهم في الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة.
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة الأسبوع الجارى .
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