ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة



كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقالت منار غانم، لمصراوي، السبت، إن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم بقيم تصل إلى درجتين على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة الكتل الهوائية القادمة عبر البحر المتوسط والتي تكون محملة بكميات من بخار الماء يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة، والتي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 إلى 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 إلى 30 درجة، والمناطق الجنوبية بين 40 إلى 41 درجة".

وأشارت إلى أن حالة الطقس مستقرة حتى نهاية الأسبوع، بخلاف الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة، كما يوجد شبورة مائية خلال الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن هناك استمرارا لنشاط الرياح لكنه يختلف من منطقة إلى أخرى.