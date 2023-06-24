ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

الزراعة في أسبوع: حملات على الشوادر.. والإفراج عن 160 ألف طن أعلاف



كتب- محمد شاكر:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من غد السبت 24 يونيو، إلى الخميس 29 يونيو.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى حالة طقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من الغد وحتى الخميس المقبل، حيث يسود البلاد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً علي كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من طقس أسبوع عيد الأضحى، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرة إلى أن حال التعرض لها يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وشددت الأرصاد على أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية.

طقس السبت والأحد..

من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريباً، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة الطقس من الاثنين إلى الخميس..

تشهد البلاد نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.