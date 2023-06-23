بيب جوارديولا يصل القاهرة لقضاء إجازته مع أسرته بالأقصر وأسوان

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي المدرب الإسباني العالمي بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومعه اسرته في زيارة للبلاد تستغرق 8 أيام يقضي يومين في القاهرة و6 أيام في الأقصر وأسوان.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: إن بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وصل بصحبة أسرته المكونة من زوجته ونجله وبنتين على طائرة خاصة قادمة من إسبانيا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وكان في استقباله نسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وتم استقبالهم بالهدايا التذكارية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار إلى إحدى فنادق الجيزة بجوار الأهرامات.

ونجح بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الثلاثية التاريخية الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، واختار المدرب الإسباني، السفر إلى مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية في رحلة للأقصر وأسوان، قبل الاستعداد للموسم الجديد.