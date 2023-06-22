متى تبدأ مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية في القاهرة؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن موعد بدء مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وفي 11 يونيو الجاري، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتُقدم خدمات المبادرة حاليا في محافظات: الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، مطروح، دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المقرر أن يبدأ العمل في محافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في نوفمبر المقبل، حيث تتضمن كذلك محافظات: البحر الأحمر، شمال سيناء، كفرالشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، الأقصر، بنى سويف، سوهاج، أسوان.

أما فيما يخص محافظة الجيزة، فمن المقرر أن يبدأ العمل بالمبادرة بها في المرحلة الثالثة التي تبدأ بحلول شهر مايو من العام المقبل، ضمن محافظات: الغربية، الشرقية، قنا، المنيا، الدقهلية، الوادي الجديد.

تفاصيل المبادرة

- تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

- الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

- بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.

- العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.