اليوم.. 15 تلاوة في إذاعة القرآن الكريم
كتب- إسلام لطفي:
حددت إذاعة القرآن الكريم من القاهره، قراء التلاوات المجودة، اليوم الخميس، وذلك تحت إشراف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.
وقال الدكتور رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن التلاوات يقدمها ١٥ قارئا من دولة التلاوة القرآنية، ليوم الخميس 4 ذو الحجة، كما يلي:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة غافر 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورت النور وقصار السور 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ الزلزلة/ العصر 30ق
44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وماتيسر من سورة هود 15 ق
51: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / يس حسين ندا وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق
11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق
02: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عوض وما تيسر من سورة الصافات 30ق
17: 14 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /محمود الطوخى وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق
20: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة يس 30ق
00: 21 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة القصص 5ق
15: 21 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة محمد 4ق
13: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة إبراهيم 45 ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يوسف 44ق
01:36(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة القلم 15ق
03:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الحديد 5ق.
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: