اليوم.. 15 تلاوة في إذاعة القرآن الكريم

كتب- إسلام لطفي:

حددت إذاعة القرآن الكريم من القاهره، قراء التلاوات المجودة، اليوم الخميس، وذلك تحت إشراف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وقال الدكتور رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن التلاوات يقدمها ١٥ قارئا من دولة التلاوة القرآنية، ليوم الخميس 4 ذو الحجة، كما يلي:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة غافر 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورت النور وقصار السور 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ الزلزلة/ العصر 30ق

44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وماتيسر من سورة هود 15 ق

51: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / يس حسين ندا وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق

11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق

02: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عوض وما تيسر من سورة الصافات 30ق

17: 14 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /محمود الطوخى وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق

20: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة يس 30ق

00: 21 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة القصص 5ق

15: 21 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة محمد 4ق

13: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة إبراهيم 45 ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يوسف 44ق

01:36(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة القلم 15ق

03:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الحديد 5ق.