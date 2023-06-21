إعلان

BBC

محافظة القاهرة: تخصيص 241 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

04:55 م الأربعاء 21 يونيو 2023
محافظة القاهرة: تخصيص 241 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

ساحات صلاة العيد أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة لـ 241 ساحة ومسجدا تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحي المبارك.

وشدد المحافظ على المديرية بضرورة تقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة، حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 241 ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطي لخطبة العيد.​

سوق مصراوى

محافظة القاهرة ساحات صلاة العيد بالقاهرة محافظ القاهرة تطهير وتعقيم ونظافة ساحات الصلاة خالد عبد العال

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market