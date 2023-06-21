محافظة القاهرة: تخصيص 241 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك
كتب- محمد نصار:
شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة لـ 241 ساحة ومسجدا تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحي المبارك.
وشدد المحافظ على المديرية بضرورة تقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة، حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.
وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 241 ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطي لخطبة العيد.
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