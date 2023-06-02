بعد صور أحمد الفيشاوي أمام الكعبة.. حكم أداء الحج والعمرة مع وجود وشم على الجسم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم أداء العمرة أو الحج مع وجود وشم على الجسم.

يأتي ذلك بعد انتشار صور خلال اليومين الماضيين للفنان أحمد الفيشاوي أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة ويظهر على جسده رسومات للوشم.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إحدى حلقات البث المباشر عبر صفحة الدار، إنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأدائك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ يجب على المعتمر أو الحاج أن يفعل ذلك ويستغفر الله.

وتساءل الشيخ عويضة عثمان:"ما الغرض من رسم الوشم وأشكال وخرائط على الجسد والتفاخر بها؟، فالمرأة أحيانًا ترسم بعض الحناء أو الأشياء التى تكون تحت الجلد التى لا تخرج دمًا، لزوجها، أما ما يفعله الشباب هذا؛ فهى موضة باطلة وتقليد أعمى".

وأطلقت وزارة الأوقاف، الأحد الماضي، مبادرة "اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم"، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

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