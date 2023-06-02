"احترام الكبير".. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة اليوم الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.
وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد محمد الغنام الباحث بالديوان العام بإلقاء خطبة اليوم الجمعة من مسجد سيدنا الحسين حول "احترام الكبير".
في الوقت نفسه، دعت وزارة الأوقاف جميع الأئمة وخطباء المكافأة إلى الالتزام بتعليمات خطبة الجمعة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.
وشددت وزارة الأوقاف، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي إمام أو خطيب مكافأة يخالف التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة، مشيرة إلى أن الوقت المحدد للخطبة هو 15 دقيقة فقط.
ومن المقرر أن تنقل القناة الثانية بالتلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.
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