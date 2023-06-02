الطقس في 6 أيام.. استمرار ارتفاع الحرارة وموعد تحسن الأحوال الجوية

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موجة الأتربة مستمرة.. طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري

كتب- يوسف عفيفي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 02 يونيو إلى الأربعاء 07 يونيو 2023.

وقالت الهيئة، إن طقس الجمعة يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

الجمعة 02 يونيو

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من تكون رعدية أحيانا القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

اعتباراً من السبت 03 يونيو 2023

انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية.

السبت 03 يونيو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الأحد 04 يونيو إلى الأربعاء 07 يونيو

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة