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أعاد 785 ألف جنيه.. تكريم موظف بمصر للطيران في مطار الغردقة لأمانته

07:56 م الإثنين 19 يونيو 2023
أعاد 785 ألف جنيه.. تكريم موظف بمصر للطيران في مطار الغردقة لأمانته

الفريق محمد عباس حلمي يكرم محمد نوح الموظف بمصر لل

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كتب- محمد عبيد:

وجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير إلى محمد نوح الموظف بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لأمانته باسترداد مبلغ مالي قدره 785 ألف جنيه بعد أن تم تحويله إلى حسابه البنكي الشخصي بالخطأ.

وأكد وزير الطيران، أن ما فعله العامل من سلوك إيجابي يدل على أمانته العالية وأخلاقه الرفيعة لسرعة تواصله مع إدارة البنك من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته له، معربًا عن امتنانه واعتزازه بهذه الرموز المضيئة التي تؤكد أن قطاع الطيران المدني يحظى بالكثير من النماذج المشرفة لحرصها على تأدية عملها بحب وإخلاص.

وقام المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتكريم الموظف على تصرفه الأمين، وتسليمه شهادة تقدير ومنحه مكافأة مالية تقديرًا لأمانته ولما قام به من عمل مشرف يجعله قدوة للجميع ونموذجا للقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة.

سوق مصراوى

أعاد 785 ألف جنيه تكريم موظف بمصر للطيران مطار الغردقة يعيد مبلغ تم تحويله لحسابه بالخطأ الفريق محمد عباس حلمي

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