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BBC

وزير التنمية المحلية يصل كفر الشيخ لتفقد بعض المشروعات الخدمية

11:12 ص الإثنين 19 يونيو 2023
وزير التنمية المحلية يصل كفر الشيخ لتفقد بعض المشروعات الخدمية

اللواء هشام آمنة

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كتب- محمد نصار:

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية للمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ مشروعات تنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها المركز التكنولوجي بالديوان العام والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما يشارك اللواء هشام آمنة في وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمنطقة "سخا" بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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هشام آمنة وزير التنمية المحلية كفر الشيخ المشروعات الخدمية

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