بـ 5 جنيهات.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوارها في عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن تم الإعداد لاستقبال الجمهور في أيام عيد الأضحى المبارك، منذ حوالي شهر، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال الدهانات والبدلات المائية وتزيين حديقة الطفل.

وأضاف "رجائي"، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم فتح كل أبواب الحديقة أمام الجمهور؛ للحد من تكدس المواطنين، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة 5 جنيهات، لافتًا إلى فتح أبواب الحديقة في تمام الساعة 8 صباحًا.

وأشار إلى أنه سيكون هناك عرض تدريبي لسباع البحر (راكون)، وعرض الدببة الروسية بالإضافة إلى مدينة الملاهي والسينما 3D، وغيرها من النشاطات الترفيهية التي تقوم بها الحديقة".

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