جهاز أكتوبر الجديدة يسترد 34 فدانا بقيمة 400 مليون جنيه - (صور)

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة: إنه تم صباح اليوم تنفيذ قرار الازالة من خلال الحملة المكبرة من إدارات التنمية والأمن برئاسة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأكد أن ذلك جاء في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذا للقرار الوزاري رقم ١٤٥ لإزالة التعديات المقامة على مساحة ٣٤ فدان داخل حدود مدينة ٦ أكتوبر الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز بأن التعديات في حدود الأراضي والمساحات المملوكة لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة طبقا للقرارات الجمهورية المحددة لحدود المدينة، وأن التعديات بلغت مساحة ٣٤ فدان والمتمثلة في وجود زراعات ومعدات ثقيلة لتسوية الأراضي واستصلاحها تمهيداً لزراعتها بدون سند قانوني .

وأضاف رئيس الجهاز بأن قيمة الأراضي المستردة تقدر بـ ٤٠٠ مليون جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.