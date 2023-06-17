أجواء حارة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم السبت الموافق ١٧ يونيو.
وتوقع خبراء الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
كما توقعت الهيئة، أن يسود في الصباح الباكر طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
وحذرت الهيئة، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
درجات الحرارة اليوم السبت
القاهرة العظمى 36، الصغرى 23
العاصمة الإدارية العظمى 36، الصغرى 24
الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21
العلمين الجديدة العظمى 27، والصغرى 21
مطروح العظمى 28، الصغرى 20
شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 29
الغردقة العظمى 37، الصغرى 28
أسيوط العظمى 42، الصغرى 27
سوهاج العظمى 43، الصغرى 29
قنا العظمى 43، الصغرى 30
الأقصر العظمى 44، الصغرى 31
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
القميص الكتان موضة صيف 2023 يبدأ من 210 جنيهاتتفاصيل
فيديو قد يعجبك: