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BBC

أجواء حارة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

10:01 ص السبت 17 يونيو 2023
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم السبت الموافق ١٧ يونيو.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما توقعت الهيئة، أن يسود في الصباح الباكر طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم السبت
القاهرة العظمى 36، الصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى 36، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21

العلمين الجديدة العظمى 27، والصغرى 21

مطروح العظمى 28، الصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 29

الغردقة العظمى 37، الصغرى 28

أسيوط العظمى 42، الصغرى 27

سوهاج العظمى 43، الصغرى 29

قنا العظمى 43، الصغرى 30

الأقصر العظمى 44، الصغرى 31

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الطقس درجات الحرارة الأرصاد حالة الجو

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