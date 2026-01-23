دولة التلاوة يحتفي بالشيخ شعبان الصياد: "مزمار آل داوود"

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بالشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، واصفًا صوته بالصفحة الخالدة في تاريخ التلاوة المصرية.

استعرض البرنامج محطات حياة الشيخ بحضور نجله المستشار عادل الصياد.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الشيخ الصياد يمثل علمًا بارزًا ومزمارًا من مزامير آل داوود، واصفًا إياه بأنه شمس أشرقت في سماء التلاوة.

ونقل التقرير رأي الموسيقار عمار الشريعي الذي أكد أن صوت الصياد كسر كافة القواعد الموسيقية بانسيابية مطلقة.

وولد الشيخ عام 1948 بقرية صراوة في محافظة المنوفية، حيث أتم حفظ القرآن في سن صغيرة، مظهرًا نبوغًا استثنائيًا في فهم المعاني وإتقان الأحكام.

واعتمدت الإذاعة المصرية الشيخ قارئًا عام 1975 بالبرنامج العام مباشرة دون التدرج المعتاد.

الصياد حجز لنفسه مكانة رفيعة كفارس للقراء منذ بداياته، بفضل تردده المنتظم على كتاب الشيخة زينب الذي صقل موهبته.