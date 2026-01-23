إعلان

عمرو أديب منتقدًا الضريبة العقارية: انتوا هتسددوا الديون من جيب المواطن؟

كتب : حسن مرسي

11:19 م 23/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، مجددًا على قرارات فرض ضريبة على السكن الخاص ورسوم على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، معتبرًا أن هذين القرارين لا يشكلان فارقًا كبيرًا في موازنة الدولة، في حين يسببان أزمة حقيقية للمواطن البسيط.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "ده مسكني الخاص، أين دور النواب؟!.. هل دورهم زيادة الأسعار؟"، مستنكرًا فكرة فرض ضريبة على المسكن الذي اشتراه المواطن ودفع ثمنه على سنوات.

ووجه أديب رسالة للحكومة: "النهاردة عاوز تحاسبني إن شقتي بقى سعرها 8 ملايين.. هو أنا كنت جايبها بكام؟"، مشيرًا إلى أن تحميل المواطن تبعات ارتفاع الأسعار الذي لم يكن سببًا فيه يعد أمرًا مجحفًا.

وتساءل أديب عن فلسفة زيادة الإيرادات دائمًا عبر فرض ضرائب جديدة، داعيًا إلى البحث عن مصادر دخل مبتكرة بعيدًا عن تكبيل المواطن بمزيد من الأعباء، مضيفًا: "الدكتور مصطفى مدبولي ماسك الآلة الحاسبة وبيحسب.. انتوا هتسددوا الديون من جيب المواطن؟"

وأكد الإعلامي ًعمرو أديب: "المواطن يحتاج إلى طبطبة من الحكومة"، مشددًا على أن المواطن لم يعد ينتظر وعودًا بمستقبل أفضل بقدر ما يتمنى العودة إلى الحالة المعيشية السابقة قبل تراكم الأزمات والضرائب.

