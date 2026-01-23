إعلان

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له

كتب : مصراوي

11:09 م 23/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بوستر الفيلم الوثائقي ميلانيا
  • عرض 4 صورة
    زوجة ترامب تتصدر بوستر الفيلم
  • عرض 4 صورة
    ترامب يروج لفيلم زوجته الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
روج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب لفيلم زوجته ميلانيا الجديد "ميلانيا: 20 يوما للتاريخ" الذي ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية والمقرر عرضه بالسينمات يوم 30 يناير الجاري.
تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.
ونشر ترامب الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "العد التنازلي 7 أيام حتى يشهد العالم نظرة لا تُنسى من وراء الكواليس على أحد أهم أحداث عصرنا".

تشارك ميلانيا ترامب كمنتجة بأحداث الفيلم، كما يشهد الفيلم ظهور ترامب وعائلته بالكامل بشخصياتهم الحقيقية، وتقدر ميزانية الفيلم بـ 40 مليون دولار ويعد أحد أكبر الصفقات للأفلام الوثائقية السياسية وفقا لموقع "IMDB".

اقرأ أيضا:
شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية

"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير

ميلانيا ترامب دونالد ترامب Melania

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
أجنبي

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أخبار مصر

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
أخبار المحافظات

زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟