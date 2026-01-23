بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له

كتب- مروان الطيب:

روج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب لفيلم زوجته ميلانيا الجديد "ميلانيا: 20 يوما للتاريخ" الذي ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية والمقرر عرضه بالسينمات يوم 30 يناير الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

ونشر ترامب الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "العد التنازلي 7 أيام حتى يشهد العالم نظرة لا تُنسى من وراء الكواليس على أحد أهم أحداث عصرنا".

COUNTDOWN: 7 Days until the World will witness an unforgettable, behind-the-scenes, look at one of the most important events of our time.



MELANIA: TWENTY DAYS TO HISTORY:https://t.co/rjwd5Appkv pic.twitter.com/AHD0rn1M7C — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2026

تشارك ميلانيا ترامب كمنتجة بأحداث الفيلم، كما يشهد الفيلم ظهور ترامب وعائلته بالكامل بشخصياتهم الحقيقية، وتقدر ميزانية الفيلم بـ 40 مليون دولار ويعد أحد أكبر الصفقات للأفلام الوثائقية السياسية وفقا لموقع "IMDB".

اقرأ أيضا:

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية





"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير



