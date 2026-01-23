مصر تفوز بجائزة أفضل جناح للدول المشاركة بمعرض FITUR 2026 بإسبانيا

كتب – أحمد العش:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، عن فوز الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 وتستمر حتى 25 يناير الجاري، بجائزة أفضل جناح للدول المشاركة في المعرض، وذلك تقديرًا لتميّزه الفني والبصري، وقدرته على إبراز الهوية الحضارية لمصر بأسلوب مبتكر وعصري يجمع بين الأصالة والتجديد.



وأوضح بيان السياحة، أنه تسلم الجائزة الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من المدير التجاري لأرض المعارض الدولية الإسبانية IFEMA، خوسيه سانشيز، وذلك من أمام الجناح المصري المُشارك بالمعرض.



وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من جانبه، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذه الجائزة تعكس ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة وهوية بصرية ثرية قادرة على الإلهام والجذب.



وتابع: وتجسد الجهود المبذولة من وزارة السياحة والآثار في الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة مبتكرة وجاذبة، في إطار استراتيجيتها الترويجية الحالية التي ترتكز على إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري في المنتجات والأنماط السياحية المختلفة.



وأشار إلى حرص وزارة السياحة، عند تصميم الجناح المصري وما تضمنه من مواد وأساليب ترويجية، على إبراز هذا التنوع الفريد، بما يؤهل المقصد السياحي المصري ليكون المقصد السياحي الأول عالميا من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.



ويذكر أن مساحة الجناح المصري المُشارك بالمعرض تبلغ 437 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 80 مترًا مربعًا بنظام الطابق المزدوج، كما تم إقامة متحف للمستنسخات الأثرية على مساحة 418 متر مربع بمنطقة Fast Track بالقرب من البوابة الجنوبية لأرض المعارض.



ويضم نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون، أيقونة المتحف المصري الكبير، لعرض مجموعة من المستنسخات الأثرية لمقتنيات الملك الشاب، من إنتاج شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، من بينها كرسي العرش الخاص بالملك، والتابوت الذهبي الخاص به، والقناع الذهبي للملك، وكرسي الحفلات الخاص به، وبعض القطع الذهبية الأخرى المعروضة بالمتحف.



