الاثنين.. الأوبرا تعلن تفاصيل المشروع الفنى "مدحت والكبار"

كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين المقبل، بالمستوي الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذي يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى الى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.