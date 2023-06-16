وكيل هيئة الرقابة الإدارية: الفساد المذكور في القرآن روحي وليس إداري

كتب - مصراوي:

استكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدريبى للمرشحين لمنصب رئيس جامعة، بمحاضرة عن التوعية بأسس الأمن القومي، ومحاضرة أخرى عن القضايا القومية ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن استراتيجية المعهد تهتم اهتماماً كبيراً بصقل المهارات القيادية حيث ان هذا البرنامج التدريبي قد تطرقت محاضراته إلى مواضيع متنوعة تساهم فى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، موضحا دور الجامعات المصرية في نشر الوعي للشباب.

وخلال محاضرة التوعية بأسس الأمن القومى والذى حاضر فيها الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حيث تحدث عن مفاهيم وجوانب الأمن القومي، وتهديدات ومخاطر وتحديات الأمن القومي، وأبعاده، بالإضافة إلى وسائل تحقيق الأمن القومي، كما تناولت فعاليات المحاضرة أيضًا سياسات القوى الكبرى والإقليمية في العالم العربي.

وأكد أهمية تحقيق حالة الاستقرار داخل الدول وضبط المجتمع من الداخل وحماية المؤسسات هي من أهم الأولويات، فالشأن العام للدولة يجب أن يتم الحديث عنه من قبل قادة الفكر لذلك يجب أن يكون للجامعات دورا هاما فى هذا الشأن وتثقيف الشباب واحتواء الأجيال الشبابية وتوعيتهم.

وفى ذات السياق، انطلقت محاضرة القضايا القومية ومكافحة الفساد، والذى حاضر فيها اللواء محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحا أن الفساد متزامن مع خلق الفساد، والفساد ذكر في القرآن الكريم وكان بمصطلح الفساد الروحي مثل الفساد فى البر والبحر وليس الفساد الإداري.

وناقش مفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله، وكذلك الآثار السلبية للفساد على مختلف قطاعات المجتمع وبالأخص الجامعى وتوضيح دور القيادات الجامعية في نشر الوعي داخل المجتمع الجامعي للشباب حول قيم الشفافية والنزاهة.

وفى ختام المحاضرة تم فتح باب التساؤلات مع المرشحين لمنصب رئيس جامعة، حول الجوانب المختلفة لمكافحة الفساد والوقاية منه داخل الإدارات المختلفة بالجامعات.