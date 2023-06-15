بث مباشر.. السيسي يفتتح محطة "تحيا مصر" بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

ووصل الرئيس السيسي، إلى مقر الافتتاح، قبل قليل، حيث كان في استقباله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

ويمكن متابعة البث المباشر لافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من خلال الرابط التالي: