الطقس في 6 أيام.. ارتفاع الحرارة 4 درجات وتحذير من أشعة الشمس

القارئ محمد الحلواني يحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الأزهر

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 15 يونيو إلى الثلاثاء 20 يونيو 2022، لتشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء.

ويسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

الجمعة والسبت 16 و17 يونيو:

ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية.

شبورة مائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.