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الرئيس السيسي يكشف سبب هجرة الأطباء للخارج

07:51 م الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس السيسي يكشف سبب هجرة الأطباء للخارج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم استطاعة الدولة توفير متطلبات وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية لكل المصريين والمواطنين، من منظور الإمكانيات المتاحة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر الشباب بالإسكندرية اليوم الأربعاء: من منظور الإمكانيات المتاحة لا نستطيع توفير متطلبات وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية لكل المصريين والمواطنين.

وتابع: المصريون يحتاجون ضعف المستشفيات الموجودة والأطقم الطبية المتاحة حاليا، الرقم المطلوب مش موجود وهياخد فترة علشان يبقى متوفر بجهدنا كلنا وصبرنا كلنا".

وتساءل السيسي: "هي ليه الأطباء مشيت من مصر؟ علشان أنا مش بديلهم كويس، وراح يدور على فرصة تانية، وقولت لوزير التعليم العالي هنزود عدد خريجي كليات الطب لأني ما "أقدرش أمنع الأطباء من السفر".

وأكمل: "في أي تحدي انت بتطالبني بالحد الأقصى، وانا قلت كل اللي هتقولوا عليه هعمله، وكل ما يجمعنا مصلحة وطن، ولا أستطيع أن أقول لوزير الصحة لا أستطيع توفير المبلغ المطلوب لعلاج 105 ملايين مواطن مصري وفقا للمعايير الطبية، واحنا ما عندناش غير الأفكار اللي نواجه بها نقص قدراتنا".

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