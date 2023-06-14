نشاط جديد للرياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بعد العاصفة الترابية (الحرارة 45)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء موجة التقلبات الجوية أمس الثلاثاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تبدأ في التحسن بداية من اليوم حيث تتراجع الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتقل فرص سقوط الأمطار.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة موجودة بشكل ضعيف في جنوب الصعيد، حيث تكون الحالة الجوية أفضل من أمس بكثير وتستقر الأجواء على أغلب المناطق.

وتابعت: "أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هو نشاط الرياح لكن لن تكون مصاحبة للرمال أو الأتربة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر".

وأكدت أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بداية من يوم الجمعة المقبل لتكون 36 درجة على القاهرة بينما تصل لـ42 إلى 45 على المناطق الجنوبية، و28 على السواحل الشمالية.

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