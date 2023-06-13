توقيع 11 وثيقة تعاون مع العراق على هامش أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع 11 وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، عقب انتهاء "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة" التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

في البداية تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عليها من الجانب العراقي على محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي، ومن الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين "معهد الخدمة الخارجية" بوزارة الخارجية العراقية و"معهد الدراسات الدبلوماسية" بوزارة الخارجية المصرية، للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ووقعها عن الجانب العراقي أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعن الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية، وقعها عن الجانب العراقي محمود عبد التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعن الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق، ووزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، وقعها عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقعها عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وقعهما عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية في جمهورية العراق، ووزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق، ووزارة العمل في جمهورية مصر العربية، وقعهما عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وقعهما عن الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وعن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وقعه عن الجانب العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، وعن الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.​