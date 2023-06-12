وزير المالية: خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغت 12.2 مليار جنيه
كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجود 3 هيئات اقتصادية خاسرة في مصر بينها الهيئة الوطنية للصحافة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.
كما تم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأوضح وزير المالية، أن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغت 12.2 مليار جنيه.
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