"صيف وعرق وجلطات".. جمال شعبان يكشف أضرارًا خطيرة لحرارة الجو

القاهرة- مصراوي:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن تأثير حرارة الجو وموجاتها والأمراض الخطيرة التي قد تتسبب فيها.

وقال شعبان عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الاثنين: "عن الصيف والعرق والجلطات، ممنوع الصيام منعاً باتاً في هذا الجو الجهنمي، وعلى مسئوليتي لمرضى الشرايين التاجية والدعامات والصمامات والذبذبة الأذينية وهبوط عضلة القلب ومرضى السكر ومرضى الكلى وخاصة الطاعنين في السن".

وأضاف: "ودائما أؤكد أهمية الماء البارد في الوقاية وعلاج موجات الحرارة وضرباتها وجلطاتها... نوصي بشرب ٣ لتر ماء بارد يوميا قبل الشعور بالعطش لأن العطش ريما يكون نذير الجفاف وكذلك عصير القصب".

وطالب ضرورة تناول البطيخ والخضراوات والفواكه والخيار والكنتالوب وتجنب التوابل والكافيين والتبغ والمشروبات الغازية والشاي الساخن والشوربة الساخنة.

كما ينصح بارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة والفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان وحتى الصوف، مع تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة ولا تخرج إلا بمظلة، مشددا على أن التكييف مهم لأن المروحة لا تلطف الحرارة، وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل ٣ ساعات.

ولفت إلى أن الشيوخ والأطفال هما الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة.

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