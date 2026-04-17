ترامب: الاتفاق لن يشمل لبنان وتم التفاوض على معظم النقاط مع إيران

كتب : وكالات

04:42 م 17/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصفقة التي يتم الاتفاق عليها حاليا ليست مرتبطة بلبنان.

وكتب ترامب على تروث سوشيال الجمعة: "مرة أخرى! هذه الصفقة ليست مرتبطة، بأي شكل من الأشكال، بلبنان، لكننا سنجعل لبنان عظيمًا مرة أخرى".

وتابع ترامب على تروث سوشيال: "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل والعبور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل ساريًا وبشكل كامل فيما يتعلق بإيران فقط، وذلك حتى اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100%".

وأوضح ترامب: "من المفترض أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لن تقوم بقصف لبنان مرة ثانية، لقد منعتها الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك.

