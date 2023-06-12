رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الاهلي لتتويجه بطلا لافريقيا
كتب- نشأت علي:
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس للمرة الحادية عشرة في تاريخه.
وأكد المستشار عبد الرازق، أن الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين.
وأشاد بروح الاصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ماتوج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنياً للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية و للرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.
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