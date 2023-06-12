إعلان

BBC

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الاهلي لتتويجه بطلا لافريقيا

12:25 م الإثنين 12 يونيو 2023
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الاهلي لتتويجه بطلا لافريقيا

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وأكد المستشار عبد الرازق، أن الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين.

وأشاد بروح الاصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ماتوج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنياً للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية و للرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.

سوق مصراوى

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاصفة ترابية غدا.. الطقس: تقلبات جوية لمدة 24 ساعة وتحذير للمواطنين