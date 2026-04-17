تناولت برامج "التوك شو"، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق نجح في نقل نحو 2000 أسرة من منطقة عشوائية غير آمنة إلى مشروع الإسكان المتكامل "الفسطاط فيو"، ضمن جهود تطوير المناطق غير الآمنة ورفع جودة حياة المواطنين.

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران لوّحت بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب حال استمرار الولايات المتحدة في الضغط عليها بشأن مضيق هرمز، إلا أنه استبعد تنفيذ هذا التهديد، مرجحًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برد أمريكي قوي وحاسم.

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن خطة تطوير القاهرة بدأت من رملة بولاق ومثلث ماسبيرو، حيث تم الانتهاء من المشروع وسكن الأهالي بالفعل، مرورًا بروضة السيدة وسور مجرى العيون وحدائق الفسطاط، وصولًا إلى مشروعات "فسطاط فيو" و"الخيالة"، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة القاهرة إلى مكانتها كأجمل مدن العالم بحلول عام 2030.

قال الدكتور رامي عاشور إن تهديد إيران بإغلاق الممرات البحرية، كردّ على أي تحرك يستهدف موانئها، قد يمنح الولايات المتحدة مبررًا لتوسيع نطاق التصعيد العسكري ضدها.

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 2000، وما تضمنه من رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، لا يستند - بحسب وصفه - إلى سند شرعي، مطالبًا المشرّع بإعادة النظر في تحديد سن الحضانة.