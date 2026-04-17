نشرة التوك شو| سن الحضانة يثير أزمة.. وتحذيرات من صدام عسكري محتمل

كتب : حسن مرسي

12:41 ص 17/04/2026

المهندس خالد صديق

تناولت برامج "التوك شو"، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

خالد صديق: عزبة أبو قرن تحولت من مقلب قمامة إلى حدائق الفسطاط

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق نجح في نقل نحو 2000 أسرة من منطقة عشوائية غير آمنة إلى مشروع الإسكان المتكامل "الفسطاط فيو"، ضمن جهود تطوير المناطق غير الآمنة ورفع جودة حياة المواطنين.

سمير فرج: تهديد إغلاق باب المندب قد يواجه برد أمريكي مُرعب

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران لوّحت بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب حال استمرار الولايات المتحدة في الضغط عليها بشأن مضيق هرمز، إلا أنه استبعد تنفيذ هذا التهديد، مرجحًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برد أمريكي قوي وحاسم.

"التنمية الحضرية": القاهرة التاريخية تستعيد مكانتها العالمية بحلول 2030

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن خطة تطوير القاهرة بدأت من رملة بولاق ومثلث ماسبيرو، حيث تم الانتهاء من المشروع وسكن الأهالي بالفعل، مرورًا بروضة السيدة وسور مجرى العيون وحدائق الفسطاط، وصولًا إلى مشروعات "فسطاط فيو" و"الخيالة"، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة القاهرة إلى مكانتها كأجمل مدن العالم بحلول عام 2030.

خبير دولي: إغلاق الممرات البحرية قد يشعل تصعيدًا عسكريًا واسعًا

قال الدكتور رامي عاشور إن تهديد إيران بإغلاق الممرات البحرية، كردّ على أي تحرك يستهدف موانئها، قد يمنح الولايات المتحدة مبررًا لتوسيع نطاق التصعيد العسكري ضدها.

محامٍ بالنقض: سن الحضانة الحالي لا يستند إلى الشريعة

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 2000، وما تضمنه من رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، لا يستند - بحسب وصفه - إلى سند شرعي، مطالبًا المشرّع بإعادة النظر في تحديد سن الحضانة.

