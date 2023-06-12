اضطرابات جوية ورياح وأتربة.. تحذير من أمطار رعدية تمتد إلى القاهرة غدًا -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

حذر مركز معلومات تغير المناخ، في بيان مناخي مهم اليوم الإثنين، من تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية؛ حيث يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الكتلة الهوائية الصحراوية، ستؤدي إلى :

- ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ خصوصًا على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط) والصحراء الغربية (الواحات) على فترات متقطعة.

- سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا، وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

أهم التحذيرات العامة:

1- تجنب الوجود بجوار الإعلانات الكبيرة والأعمدة والأشجار أثناء هبوب العاصفة.

2- شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم.

3- مرضى الحساسية والجيوب الأنفية؛ عليهم الابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان .

أهم التوصيات الزراعية:

1- إجراء رية مهمة جداً اليوم صباحاً وينصح بإضافة الفولفيك مع الري (خصوصًا الري بالتنقيط لأشجار الفاكهة والخضر).

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة، وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كإضافات رئيسية مع مياه الري.

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والألمونيوم أو الجير المخفف.

4- التوقف عن إجراء أي رشات تماماً اليوم في المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات.

5- التشديد على أربطة الصوب الزراعية وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية في مناطق الظهير الصحراوي الغربية.

مرفق خريطة توضح تكون منخفض جوي سطحي على الصحراء الغربية في صورة شبيهة بالعاصفة المدارية.