رئيس مجلس النواب: فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية
كتب- مصراوي:
تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية لجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 11 في تاريخه .
وخص رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.
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