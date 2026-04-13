ترامب: سنعمل على فتح هرمز.. وإيران لن تمتلك السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم إن الولايات المتحدة ستعمل على فتح مضيق هرمز، قائلا: "إيران يائسة".

وأضاف ترامب في كلمة له اليوم: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران لن تمتلك السلاح النووي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دفعت تريليونات الدولارات للناتو ولم يقف بجانبها

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران مثلما تعاملت مع فنزويلا، مشيرا إلى أن الإيرانيين سيعودون إلى التفاوض وسيمنحون واشنطن كل ما تريده.