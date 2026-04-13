أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بفرض حصارا على إيران لمنعها من بيع النفط.

وأكد ترامب في كلمة له فجر اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لديها نفط أكثر مما تملكه السعودية وروسيا مجتمعتين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دفعت تريليونات الدولارات إلى حلف الناتو ولم يقف إلى جانبها، مؤكدا أنها ستعمل على فتح مضيق هرمز، قائلا: "إيران يائسة".

وتابع: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران لن تمتلك السلاح النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران مثلما تعاملت مع فنزويلا، مشيرا إلى أن الإيرانيين سيعودون إلى التفاوض وسيمنحون واشنطن كل ما تريده.