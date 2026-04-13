ترامب: لدينا نفط أكثر مما تملكه السعودية وروسيا.. وسنفرض حصارًا على إيران


كتب- محمد فتحي:

03:30 ص 13/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بفرض حصارا على إيران لمنعها من بيع النفط.

وأكد ترامب في كلمة له فجر اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لديها نفط أكثر مما تملكه السعودية وروسيا مجتمعتين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دفعت تريليونات الدولارات إلى حلف الناتو ولم يقف إلى جانبها، مؤكدا أنها ستعمل على فتح مضيق هرمز، قائلا: "إيران يائسة".

وتابع: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران لن تمتلك السلاح النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران مثلما تعاملت مع فنزويلا، مشيرا إلى أن الإيرانيين سيعودون إلى التفاوض وسيمنحون واشنطن كل ما تريده.

دونالد ترامب النفط روسيا السعودية النفط السعودي استئناف الضرب ضد إيران حصار الموانئ الإيرانية محادثات أمريكية إيرانية الحصار البحري على إيران مفاوضات إيران أمريكا مشروع إيران العسكري هديدات ترامب وإيران يورانيوم إيران

