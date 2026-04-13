ترامب: دفعنا تريليونات الدولارات للناتو ولم يقف إلى جانبنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة دفعت تريليونات الدولارات إلى حلف الناتو ولم يقف إلى جانبها.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل على فتح مضيق هرمز، قائلا: "إيران يائسة".

وتابع: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران لن تمتلك السلاح النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران مثلما تعاملت مع فنزويلا، مشيرا إلى أن الإيرانيين سيعودون إلى التفاوض وسيمنحون واشنطن كل ما تريده.

ترامب تحدث في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قائلا: إن ما فعله مع فنزويلا سيكون مشابها جدا لما سيفعله مع إيران، ولكن "على مستوى أعلى"، في إشارة للهجوم الخاطف الذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في يناير الماضي، وإيداعه في سجن في نيويورك، وتولي نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز الحكم، إذ قال ترامب حينها: إن فنزويلا ستشتري منتجات أميركية بالأموال التي ستحصل عليها مقابل بيع نفطها.

أضاف ترامب: "الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات، وأتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده"، مشيرا إلى أن المحادثات مع الإيرانيين كانت "ودية للغاية".