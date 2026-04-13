إعلان

ترامب: دفعنا تريليونات الدولارات للناتو ولم يقف إلى جانبنا


كتب- محمد فتحي:

03:23 ص 13/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة دفعت تريليونات الدولارات إلى حلف الناتو ولم يقف إلى جانبها.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل على فتح مضيق هرمز، قائلا: "إيران يائسة".

وتابع: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران لن تمتلك السلاح النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران مثلما تعاملت مع فنزويلا، مشيرا إلى أن الإيرانيين سيعودون إلى التفاوض وسيمنحون واشنطن كل ما تريده.

ترامب تحدث في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قائلا: إن ما فعله مع فنزويلا سيكون مشابها جدا لما سيفعله مع إيران، ولكن "على مستوى أعلى"، في إشارة للهجوم الخاطف الذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في يناير الماضي، وإيداعه في سجن في نيويورك، وتولي نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز الحكم، إذ قال ترامب حينها: إن فنزويلا ستشتري منتجات أميركية بالأموال التي ستحصل عليها مقابل بيع نفطها.

أضاف ترامب: "الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات، وأتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده"، مشيرا إلى أن المحادثات مع الإيرانيين كانت "ودية للغاية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حلف الناتو الناتو حصار مضيق هرمز محاصرة مضيق هرمز استئناف الضرب ضد إيران إيران حصار الموانئ الإيرانية محادثات أمريكية إيرانية الحصار البحري على إيران مفاوضات إيران أمريكا مشروع إيران العسكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
علاقات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
لونها أحمر وردي.. أستاذ ملوثات غذاء يوضح أفضل طريقة لشراء الأسماك المملحة
جامعات ومعاهد

لونها أحمر وردي.. أستاذ ملوثات غذاء يوضح أفضل طريقة لشراء الأسماك المملحة
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
زووم

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان